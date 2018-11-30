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Угорщина підтримує Україну в протистоянні з Росією, - Орбан

Новини » Політика    30.11.2018 - 16:04
Угорщина підтримує Україну в протистоянні з Росією, - Орбан
Фото: Віктор Орбан (flickr.com/eppofficial)

Він не уточнив, чи мав він на увазі підтримку в загостренні ситуації в Керченській протоці, чи протистояння з Росією в принципі

Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан заявив, що його країна підтримує Україну в протистоянні з РФ, незважаючи на те, що український уряд "займає антиугорську позицію". Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на Reuters.

Він заявив, що підтримує Україну, але не уточнив, чи мав він на увазі підтримку в загостренні ситуації в Керченській протоці, чи протистояння з Росією в принципі.

"Позиція Угорщини є чіткою, ми є проукраїнським урядом, тому ми виступаємо за Україну", - зазначив Орбан.

Раніше повідомлялося, що Угорщина не буде знімати "вето" з проведення засідань Комісії Україна-НАТО, проте не перешкоджатиме запрошення міністрів закордонних справ України і Грузії на зустріч глав зовнішньополітичних відомств держав НАТО.

Відзначимо, президент України Петро Порошенко подякував європейським союзникам за позицію на захист України і засудженням РФ через застосування сили проти українських моряків поблизу Керченської протоки.

Також міністр інфраструктури Володимир Омелян повідомив, що українські порти в Азовському морі залишаються заблокованими. Мова йде про порти Маріуполя і Бердянська, Росія блокує захід і вихід суден до цих портів.

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