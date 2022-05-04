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ЕС может ввести санкции против патриарха Кирилла

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Брюссель, Среда 04 мая 2022 10:17
ЕС может ввести санкции против патриарха Кирилла Фото: патриарх Кирилл (Getty Images)
Автор: Валерия Полищук

Европейский союз может ввести санкции против главы российской церкви патриарха Кирилла. Ранее Литва настаивала на введении ограничений против главы РПЦ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на AFP.

"ЕС предлагает ввести санкции против главы Русской православной церкви", - сообщает издание со ссылкой на документ.

Ранее министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис предложил Европейскому союзу ввести санкции против патриарха Кирилла за поддержку войны России против Украины.

"Да. Такое предложение существует, но поскольку сейчас идет обсуждение общей позиции, у нас нет окончательных ответов, можно ли это будет сделать", - сказал министр.

Ранее стало известно, что в Евросоюзе не осталось государств, выступающих против эмбарго на российскую нефть, однако впоследствии спикер правительства Венгрии Золтан Ковач возразил снятие Будапештом вето на введение ограничений на покупку нефти из РФ.

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