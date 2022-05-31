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Лидеры стран ЕС договорились о частичном нефтяном эмбарго против России, - глава Евросовета

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Брюссель, Вторник 31 мая 2022 01:34
Лидеры стран ЕС договорились о частичном нефтяном эмбарго против России, - глава Евросовета Фото: глава Евросовета Шарль Мишель (GettyImages)
Автор: Артур Родивилов

Главы государств и правительств ЕС согласовали введение эмбарго в новом пакете санкций против РФ. Ограничения будут касаться импорта двух третьих российской нефти.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы Евросовета Шарля Мишеля в Twitter.

В шестой пакет санкций входят, в частности, отключение Сбербанка от международной системы передачи финансовых сообщений SWIFT и запрет на вещание в ЕС еще трех российских государственных СМИ.

"Соглашение о запрете экспорта российской нефти в ЕС. Оно покрывает более двух третьих импорта нефти из России, сокращая огромный источник финансирования ее военной машины. Максимальное давление на Россию с целью прекращения войны", - написал он.

Напомним, вчера стало известно, что страны ЕС не могут согласовать шестой пакет санкций против России с нефтяным эмбарго, против которого выступает ряд членов Евросоюза.

Наиболее радикальный противник эмбарго Венгрия назвала условие, при котором проголосует за ограничение поставок российской нефти.

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