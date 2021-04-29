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Венгрия не будет высылать российских дипломатов из солидарности с Чехией

Новина українською → Будапешт, Четверг 29 апреля 2021 02:44
Венгрия не будет высылать российских дипломатов из солидарности с Чехией Фото: Петер Сийярто, глава МИД Венгрии (flickr.com/eu2017ee)
Автор: Артур Родивилов

Венгрия единственная из стран "Вышеградской четверки" не будет высылать российских дипломатов из солидарности с Чехией. Польша и Словакия объявили о выдворении сотрудников дипмиссий РФ.

Об этом заявил глава МИД Венгрии Петер Сийярто каналу RTL.

"Мы выразили солидарность, мы пока не планируем никаких других шагов", - сказал Сийярто.

Чехия, Польша, Словакия и Венгрия 26 апреля утвердили официальное заявление, осуждающее взрывы на складе боеприпасов в 2014 году.

Однако, по данным СМИ, премьер Венгрии Виктор Орбан не согласился с более жесткой в ​​отношении России версией заявления, поэтому был утвержден более "мягкий" вариант.

Напомним, ранее Чехия выдворила сотрудников посольства России после того, как обнаружилась связь российской военной разведки со взрывом на складе боеприпасов.

Из солидарности с Чехией российских дипломатов выслали Словакия, Польша и страны Балтии. А Румыния объявила персоной нон грата помощника военного атташе РФ.

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