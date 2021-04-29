Венгрия не будет высылать российских дипломатов из солидарности с Чехией

Венгрия единственная из стран "Вышеградской четверки" не будет высылать российских дипломатов из солидарности с Чехией. Польша и Словакия объявили о выдворении сотрудников дипмиссий РФ.

Об этом заявил глава МИД Венгрии Петер Сийярто каналу RTL .

"Мы выразили солидарность, мы пока не планируем никаких других шагов", - сказал Сийярто.

Чехия, Польша, Словакия и Венгрия 26 апреля утвердили официальное заявление, осуждающее взрывы на складе боеприпасов в 2014 году.

Однако, по данным СМИ, премьер Венгрии Виктор Орбан не согласился с более жесткой в ​​отношении России версией заявления, поэтому был утвержден более "мягкий" вариант.