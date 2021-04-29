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Угорщина не висилатиме російських дипломатів із солідарності з Чехією

Новость на русском → Будапешт, Четвер 29 квітня 2021 02:44
Угорщина не висилатиме російських дипломатів із солідарності з Чехією Фото: Петер Сійярто, глава МЗС Угорщини (flickr.com/eu2017ee)
Автор: Артур Родивилов

Угорщина єдина з країн "Вишеградської четвірки" не висилатиме російських дипломатів із солідарності з Чехією. Польща і Словаччина оголосили про видворення співробітників дипмісій РФ.

Про це заявив глава МЗС Угорщини Петер Сійярто каналу RTL.

"Ми висловили солідарність, ми поки не плануємо жодних інших кроків", - сказав Сійярто.

Чехія, Польща, Словаччина та Угорщина 26 квітня затвердили офіційну заяву, що засуджує вибухи на складі боєприпасів у 2014 році.

Однак, за даними ЗМІ, прем'єр Угорщини Віктор Орбан не погодився з більш жорсткою щодо Росії версією заяви, тому був затверджений більш "м'який" варіант.

Нагадаємо, раніше Чехія видворила співробітників посольства Росії після того, як виявився зв'язок російської військової розвідки з вибухом на складі боєприпасів.

Із солідарності з Чехією російських дипломатів вислали Словаччина, Польща та країни Балтії. А Румунія оголосила персоною нон грата помічника військового аташе РФ.

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