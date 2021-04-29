Угорщина не висилатиме російських дипломатів із солідарності з Чехією

Угорщина єдина з країн "Вишеградської четвірки" не висилатиме російських дипломатів із солідарності з Чехією. Польща і Словаччина оголосили про видворення співробітників дипмісій РФ.

Про це заявив глава МЗС Угорщини Петер Сійярто каналу RTL .

"Ми висловили солідарність, ми поки не плануємо жодних інших кроків", - сказав Сійярто.

Чехія, Польща, Словаччина та Угорщина 26 квітня затвердили офіційну заяву, що засуджує вибухи на складі боєприпасів у 2014 році.

Однак, за даними ЗМІ, прем'єр Угорщини Віктор Орбан не погодився з більш жорсткою щодо Росії версією заяви, тому був затверджений більш "м'який" варіант.