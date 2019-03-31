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В Венгрии умер глава украинской общины

Новости » Происшествия    31.03.2019 - 04:16
В Венгрии умер глава украинской общины
Фото: Юрий Кравченко (из открытых источников)

Обстоятельств смерти Юрия Кравченко в МИД не сообщили

В Венгрии умер президент Государственного самоуправления украинцев Венгрии Юрий Кравченко. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение министра иностранных дел Павла Климкина в Twitter.

Обстоятельств смерти Кравченко глава МИД не сообщил.

"Внезапно ушел из жизни глава украинской общины Венгрии Юрий Кравченко. Это большая потеря для всего украинства. Скорбим и молимся с семьей и всей общиной. Вечная пам'ять!" - написал Климкин.

Напомним, в мае 2018 года украинская община в Венгрии во главе с Юрием Кравченко требовала от своего депутата сложить мандат за то, что он посетил территорию оккупированного Крыма в обход украинского законодательства. Соответствующее заявление кроме Кравченко тогда подписала также представитель украинского меньшинства в парламенте Венгрии Бригитта Суперак.

По словам уполномоченный министра, ответственного за развитие сотрудничества Сабольч-Сатмар-Берегской области и Закарпатской области Иштвана Грежи, в Венгрии работает 40 тысяч украинцев.

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