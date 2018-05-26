Украинская община Венгрии призывает своего депутата сложить мандат из-за визита в Крым

Речь идет о депутате Анатолие Буром

Украинская община в Венгрии требует от своего депутата сложить мандат за то, что он посетил территорию оккупированного Крыма в обход украинского законодательства. Об этом говорится в сообщении общины украинцев в Венгрии на странице Facebook.

Речь идет о депутате Анатолие Буром. Соответствующее заявление подписали представитель украинского меньшинства в парламенте Венгрии Бригитта Суперак и президент Государственного самоуправления украинцев Венгрии Юрий Кравченко.

"Мы резко осуждаем любое посещение депутатами украинских самоуправлений оккупированных территорий Украины и участие в официальных мероприятиях, организованных оккупационными властями. Мы считаем абсолютно неприемлемыми действия депутата Анатолия Бурого, несовместимые со статусом депутата Государственного самоуправления украинцев Венгрии, призываем его сложить полномочия депутата самоуправления и сдать мандат", - говорится в заявлении.

Отмечается, что также в российских СМИ и на телекаланах появился сюжет с оккупированного Крыма, где среди спикеров также есть Бурый.

ЗАЯВЛЕНИЕ В связи с посещением депутатом Государственного самоуправления украинцев Венгрии Анатолием Бурым оккупированной Россией... Опубликовано ukrajinci.hu 26 мая 2018 г.

Напомним, Венгрия заявила, официально инициирует в Североатлантическом альянсе (НАТО) пересмотр всех программ поддержки Украины.