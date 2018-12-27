В Венгрии работает всего 40 тысяч украинцев. - уполномоченный

Фото: Иштван Грежа (УНИАН)

Грежа отметил, что в Венгрии есть проблемы с рабочими и нехватка специалистов

Уполномоченный министра, ответственный за развитие сотрудничества Сабольч-Сатмар-Берегской области и Закарпатской области Иштван Грежа заявил, что в Венгрии работает всего 40 тысяч украинцев. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на интервью уполномоченного "Радио Свобода".

При этом Грежа отметил, что в Польше работает несколько миллионов украинских граждан, а в Чехии - 600 тысяч.

"Мы хотели бы, чтобы закарпатские венгры остались на своей земле. Несколько миллионов украинцев работает в Польше, 600 тысяч - в Чехии, в Венгрии работает всего 40 тысяч украинцев. Хотя у нас есть проблемы с рабочими, в частности, мощные заводы Mercedes, BMW нуждаются в специалистах", - рассказал он.

Напомним, Грежа надеется, что в ближайшее время Верховная рада Украины проголосует за продление срока имплементации образовательного закона.

Как писало РБК-Украина, спецпредставитель Госдепартамента США Курт Волкер ранее заявил, что Венгрия должна прекратить блокировать работу комиссии Украина-НАТО на министерском уровне. Он отметил, что блокирование Венгрией украинских отношений с НАТО является "неудачным моментом", поскольку в Украине продолжаются военные действия на Донбассе.

Добавим также, глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил, что Будапешт продолжит и дальше блокировать проведение комиссии Украина-НАТО. Министр подчеркивал, что его страна может разблокировать свое вето заседания комиссии Украина-НАТО, если Киев предпримет необходимые шаги для восстановления прав венгерской общины в Украине.