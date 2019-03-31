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В Угорщині помер голова української громади

Новини » Надзвичайні події    31.03.2019 - 04:16
В Угорщині помер голова української громади
Фото: Юрій Кравченко (з відкритих джерел)

Обставин смерті Юрія Кравченка у МЗС не повідомили

В Угорщині помер президент Державного самоврядування українців Угорщини Юрій Кравченко. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення міністра закордонних справ Павла Клімкіна у Twitter.

Обставин смерті Кравченка глава МЗС не повідомив.

"Раптово пішов з життя голова української громади Угорщини Юрій Кравченко. Це велика втрата для всього українства. Сумуємо і молимося з родиною і усією громадою. Вічна пам'ять!" - написав Клімкін.

Нагадаємо, у травні 2018 року українська громада в Угорщині на чолі з Юрієм Кравченком вимагала від свого депутата скласти мандат через те, що він відвідав територію окупованого Криму в обхід українського законодавства. Відповідну заяву крім Кравченка тоді підписала також представник української меншини в парламенті Угорщини Брігітта Суперак.

Зі слів уповноваженого міністра, відповідального за розвиток співпраці Саболч-Сатмар-Березької області та Закарпатської області Іштвана Грежі, в Угорщині працює 40 тисяч українців.

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