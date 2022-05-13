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Венгрии предложили "разумные условия" нефтяного эмбарго, - дипломат

Фото: ЕС предложил Венгрии "разумные условия" нефтяного эмбарго (flick.com_libereurope)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Евросоюз предложил Венгрии "разумные условия" нефтяного эмбарго в отношении российской нефти. Переговоры по шестому пакету санкций против Москвы ведутся каждый день.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN.

"Комиссия (Евросоюза - ред.) выдвигает предложения, и в определенный момент вы должны стиснуть зубы, знаете ли, и посмотреть, где вы хотите быть в этом, и мы надеемся, что Венгрия будет более открытой", - цитирует издание высокопоставленного европейского дипломата.

По его словам, в шестой пакет санкций против России войдет нефтяное эмбарго. При этом, отметил дипломат, в Еврокомиссии понимают, что у ряда стран, включая Венгрию, существует сильная зависимость от российской нефти. Поэтому идет работа в этом направлении.

"Венгрии были предложены разумные предложения", - сказал дипломат, добавив, что Будапешту предстоит решить, на какой позиции находится правительство страны в отношении нефтяного эмбарго и готовности послать сигналы России о прекращении войны в Украине.

"Переговоры (по шестому пакету - ред.) ведутся каждый день, включая выходные. Так что я не знаю, чем это закончится", - резюмировал дипломат.

Напомним, ранее Венгрия оценила свое согласие за введение эмбарго на российскую нефть в 700-750 млн евро.

Отметим, несколько стран Евросоюза допустили возможность отсрочки нефтяного эмбарго.

Как сообщало РБК-Украина, Евросоюз настроен согласовать поэтапное нефтяное эмбарго в текущем месяце.

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ВенгрияЕвросоюзСанкции против РоссииНефтьВойна в Украине