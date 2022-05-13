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Угорщині запропонували "розумні умови" нафтового ембарго, - дипломат

Фото: ЄС запропонував Угорщині "розумні умови" нафтового ембарго (flick. com_libereurope)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Євросоюз запропонував Угорщині "розумні умови" нафтового ембарго щодо російської нафти. Переговори щодо шостого пакета санкцій проти Москви ведуться щодня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN.

"Комісія (Євросоюзу - ред.) висуває пропозиції, і в певний момент ви повинні зціпити зуби, чи знаєте, і подивитися, де ви хочете бути в цьому, і ми сподіваємося, що Угорщина буде більш відкритою", - цитує видання високопоставленого європейського дипломата.

За його словами, в шостий пакет санкцій проти Росії увійде нафтове ембарго. При цьому, зазначив дипломат, в Єврокомісії розуміють, що у ряду країн, включаючи Угорщину, існує сильна залежність від російської нафти. Тому йде робота в цьому напрямку.

"Угорщині були запропоновані розумні пропозиції", - сказав дипломат, додавши, що Будапешту належить вирішити, на якій позиції знаходиться уряд країни щодо нафтового ембарго і готовності послати сигнали Росії про припинення війни в Україні.

"Переговори (по шостому пакету - ред.) ведуться щодня, включаючи вихідні. Так що я не знаю, чим це закінчиться", - резюмував дипломат.

Нагадаємо, раніше Угорщина оцінила свою згоду за введення ембарго на російську нафту у 700-750 млн євро.

Відзначити, кілька країн Євросоюзу допустили можливість відстрочки нафтового ембарго.

Як повідомляло РБК-Україна, Євросоюз налаштований узгодити поетапне нафтове ембарго поточного місяця.

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УгорщинаЕвросоюзСанкції проти РосіїНафтаВійна в Україні