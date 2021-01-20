Россия подала заявку в ЕС на регистрацию COVID-вакцины

Фото: вакцина (freepik)

Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) подал заявление о регистрации вакцины против коронавируса "Спутник V" в Евросоюзе. Эксперты Европейского агентства лекарственных средств (EMA) накануне провели научную консультацию для разработчиков препарата.

Об этом сообщает ТАСС.

"РФПИ подал заявление о регистрации вакцины и ожидает, что процесс постепенной экспертизы (rolling review) начнется в феврале. Решение Европейского агентства лекарственных средств о предоставлении "Спутнику V" регистрации будет принято по результатам серии экспертных проверок", - говорится в сообщении.

Отмечается, что рекомендации по результатам консультации будут направлены разработчикам "Спутник V" в течение 7-10 дней.

Известно, что российскую вакцину "Спутник V" уже зарегистрирован в России, Беларуси, Туркмении, Сербии, Алжире, Аргентине, Венесуэле, Палестине, Парагвае и Боливии.

Напомним, президент России Владимир Путин поручил начать массовую вакцинацию от коронавируса в стране уже с этой недели. Он распорядился подготовить соответствующую инфраструктуру.

Также в России научный центр Вектор разработал вакцину от коронавируса под названием "ЭпиВакКорона". В "Роспотребнадзоре" заявляют, что ее иммунологическая эффективность якобы составляет 100%.