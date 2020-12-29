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Венгрия получила 6 тысяч доз российской вакцины от коронавируса

Будапешт, Вторник 29 декабря 2020 10:12
Венгрия получила 6 тысяч доз российской вакцины от коронавируса
Фото: Петер Сийярто (facebook.com peter szijjarto official)
Автор: Андрей Козловский

Венгерский министр иностранных дел Петер Сийярто заявил, что Венгрия получила шесть тысяч доз российской вакцины от COVID-19 "Спутник V". Специалисты продолжат проводить оценку возможности ее применения в стране.

Об этом Петер Сийярто сообщил на своей странице в Facebook.

"Груз будет с полицейским эскортом отправлен до Национального центра общественного здравоохранения, где венгерские эксперты получат еще одну возможность для принятия решения, как использовать вакцину", - отметил министр.

Напомним, первая партия российской вакцины от коронавируса Венгрия получила еще в ноябре.

Также ранее Министерство здравоохранения Беларуси объявило о начале вакцинации населения препаратом "Спутник V".

При этом во Всемирной организации здравоохранения заявили, что пока рано говорить о том, что российскую вакцину от коронавируса можно использовать по всему миру. Позже в ВОЗ начали переговоры с РФ о вакцине.

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