В Угорщині може з'явитися завод з виробництва COVID-вакцин

Фото: Віктор Орбан (flickr.com/eu2017ee)

Уряд Угорщини розпорядився почати будівництво заводу з виробництва COVID-вакцин. Він буде побудований в Дебрецені на сході країни.

Про це заявив прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан, передає Hungary Today.

За його словами, завод повинен бути великим, щоб виробляти достатньо вакцин проти коронавірусу.

Нагадаємо, Угорщина уклала контракт на постачання російської вакцини від COVID "Супутник V", яка повинна надійти в країну в три етапи.

На цей момент російська вакцина "Супутник V" не була схвалена Європейським агентством лікарських засобів (EMA), проте Росія вже подала документи європейському регулятору для реєстрації.

Раніше стало відомо, що Угорщина схвалила COVID-вакцини AstraZeneca і "Супутник V".

Раніше міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто заявив, що Угорщина отримала шість тисяч доз російської вакцини від COVID-19 "Супутник V".

Першу партію російської вакцини від коронавірусу Угорщина отримала ще в листопаді.