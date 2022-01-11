В Венгрии назначили дату парламентских выборов

Парламентские выборы в Венгрии назначены на 3 апреля 2022 года. Основная борьба на них развернется между партией действующего премьер-министра Виктора Орбана и единым кандидатом от оппозиции Петером Марки-Зайем.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg.
"Венгры придут на выборы 3 апреля, чтобы решить, должен ли Виктор Орбан выиграть четвертый срок подряд на посту премьер-министра", - отмечает агентство.
Соперником Орбана на парламентских выборах станет Петер Марки-Зай - мэр города Ходмезевашархей и отец семерых детей. В октябре 2021 года он выиграл праймериз, организованном коалицией из шести оппозиционных партий.
Согласно проведенным в октябре опросам, возглавляемая Орбаном партия "Фидес" потеряла свое преимущество и имеет равные с оппозицией шансы победить на парламентских выборах.
Напомним, Виктор Орбан возглавляет правительство Венгрии с мая 2010 года. Он неоднократно критиковал Евросоюз, в том числе за продвижение ценностей, идущих в разрез с консервативными христианскими устоями в стране.
Отметим, в сентябре 2021 года Венгрия подписала контракт с "Газпромом" о поставках газа в обход Украины. При этом Орбан отверг критику Киева относительно этого соглашения.
Как сообщало РБК-Украина, президент Украины Владимир Зеленский пригласил Виктора Орбана посетить Украину в 2022 году, чтобы дать новый толчок в отношениях двух стран.