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Орбан отверг позицию Украины по газовому соглашению с Россией: я подотчетен избирателям

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Будапешт, Пятница 01 октября 2021 13:09
Орбан отверг позицию Украины по газовому соглашению с Россией: я подотчетен избирателям Фото: премьер-министр Венгрии Виктор Орбан (facebook.com/orbanviktor)
Автор: Анастасия Рокитна

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан отверг критику Украины относительно газового соглашения между Будапештом и российским "Газпромом". Сказал, что не может учитывать точку зрения Киева в этих вопросах.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на Reuters.

По его словам, без соглашения с "Газпромом" венгерским налогоплательщикам пришлось бы платить за газ гораздо больше.

"Премьер-министр Венгрии подотчетен избирателям. Точка зрения Украины в ситуации с поставками газа не может учитываться", - сказал Орбан.

Отметим, в понедельник Венгрия подписала с "Газпромом" новый долгосрочный контракт на поставку газа в обход Украины. Документ был завизирован руководителями "Газпрома" и энергетической компании MVM в венгерском МИД.

Напомним, Россия начала поставки газа в Венгрию в обход Украины.

Отметим, Оператор ГТС сделал заявление из-за начала поставок газа РФ в Венгрию в обход Украины.

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Российская Федерация Украина Венгрия Виктор Орбан Газ
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