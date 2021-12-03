Для толчка в отношениях. Зеленский предложил премьеру Венгрии встретиться
Президент Владимир Зеленский пригласил премьер-министра Венгрии Виктора Орбана посетить Украину в 2022 году. Глава государства отметил, что личная встреча даст новый толчок в отношениях двух стран.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter Зеленского.
По его словам, 30-летие признание Венгрией независимости Украины и установление между странами дипломатических отношений стало хорошей возможностью поговорить с Орбаном.
"Пока по телефону, но уверен, что наша встреча станет новым импульсом в отношениях Украины и Венгрии. Пригласил премьер-министра посетить Украину в 2022 году", - добавил Зеленский.
Как сообщили в Офисе президента, в ходе беседы с Орбаном Зеленский отметил настроенность Украины на развитие добрососедских отношений с Венгрией. По словам главы государства, когда украинцы и венгры вместе, то от этого выиграют все.
Зеленский поблагодарил Орбана за поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины. Также он отметил участие президента Венгрии в инаугурационном саммите Крымской платформы.
В ходе разговора Зеленский и Орбан обсудили сотрудничество между странами и договорились активизировать усилия по решению существующих проблем.
Напомним, в конце сентября Венгрия подписала контракт с "Газпромом" о поставках газа в обход Украины.
Отметим, глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Венгрия могла заключить не менее экономически выгодный контракт с российским "Газпромом", который бы предусматривал транзит газа через украинскую территорию.
Как сообщало РБК-Украина, Орбан отверг критику Украины относительно газового контракта с "Газпромом".