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В Угорщині призначили дату парламентських виборів

Автор: Дмитрий Кузнецов

Парламентські вибори в Угорщині призначені на 3 квітня 2022 року. Основна боротьба на них розгорнеться між Партією чинного прем'єр-міністра Віктора Орбана і єдиним кандидатом від опозиції Петером Марки-Зайєм.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg.

"Угорці прийдуть на вибори 3 квітня, щоб вирішити, чи повинен Віктор Орбан виграти четвертий термін поспіль на посаді прем'єр-міністра", - зазначає агентство.

Суперником Орбана на парламентських виборах стане Петер Марки-Зай - мер міста Ходмезевашархей і батько сімох дітей. У жовтні 2021 року він виграв праймеріз, організованому Коаліцією з шести опозиційних партій.

Згідно з проведеними в жовтні опитуваннями, очолювана Орбаном партія" Фідес " втратила свою перевагу і має рівні з опозицією шанси перемогти на парламентських виборах.

Нагадаємо, Віктор Орбан очолює уряд Угорщини з травня 2010 року. Він неодноразово критикував Євросоюз, в тому числі за просування цінностей, що йдуть в розріз з консервативними християнськими засадами в країні.

Зазначимо, у вересні 2021 року Угорщина підписала контракт з "Газпромом" про постачання газу в обхід України. При цьому Орбан відкинув критику Києва щодо цієї Угоди.

Як повідомляло РБК-Україна, президент України Володимир Зеленський запросив Віктора Орбана відвідати Україну у 2022 році, щоб дати новий поштовх у відносинах двох країн.

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УгорщинаВиктор Орбан