Венгерский посол начал работу в Киеве ложью "в стиле Кремля", - Боднар

Фото: Василий Боднар (carpathia.gov.ua)

Ийдярто был вызван в МИД Украины директором профильного департамента для демарша о заявлениях венгерского премьера Орбана

Посла Венгрии в Украине Иштвана Ийдярто ранее вызвали в украинское Министерство иностранных дел по поводу высказываний премьер-министра Венгрии Виктора Орбана, а то, что посол предварительно сам просился на встречу, не влияет на содержание и форму демарша Украины. Об этом заявил заместитель министра иностранных дел Василий Боднар, сообщает РБК-Украина, ссылаясь на его Facebook.

"Посла Венгрии таки пригласили в МИД! В последнее время действия и заявления венгерской стороны все больше напоминают стиль Кремля. То венгерский премьер синхронно с Москвой декларирует отказ от контактов с украинской властью, то венгерская дипломатия переходит на рельсы манипуляций и искажений. Несмотря на турбулентности в двусторонних отношениях, я пытался сдержанно комментировать существующие проблемы. Но чашу моего дипломатического терпения переполнила откровенная ложь МИД Венгрии о вызове их посла", - написал Боднар.

Как отметил Боднар, Ийдярто был приглашен в МИД Украины директором профильного департамента для демарша относительно заявлений венгерского премьера Орбана.

"То, что посол предварительно сам просился на встречу не влияет ни на содержание, ни на форму демарша. Послу Венгрии был выражен решительный протест в связи с заявлениями Орбана, указано на недопустимость вмешательства во внутренние дела Украины, в частности в продолжающийся избирательный процесс. Посол с пониманием воспринял наши беспокойства. Никакого упоминания о "притеснениях венгров на Закарпатье" не было! Наоборот, было предложено сконцентрировать взаимодействие двух стран на практических взаимовыгодных направлениях", - заявил Боднар.

Боднар также выразил сожаление по поводу того, что "свою работу в Украине новый венгерский посол (а также его коллеги в Будапеште) начинает "методами кремлевской пропаганды".

"Мы, со своей стороны, пожалуй, начнем в МИД активно учить венгерский язык, чтобы в комментариях сразу венгерским языком указывать не дипломатическое слово "пригласили", а жесткое - "вызвали". Если им нравится жесткий, а не конструктивный стиль диалога - мы им это обеспечим!" - добавил Боднар.

Напомним, пресс-секретарь МИД Венгрии Тамаш Менцер заявлял, что Ийдярто не вызвали в Министерство иностранных дел Украины.