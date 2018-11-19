Посла Венгрии Ийдярто не вызывали в МИД Украины из-за заявления Орбана

Фото: Иштван Ийдярто (скрин видео)

Встреча состоялась по инициативе Венгрии

Посла Венгрии в Украине Иштвана Ийдярто не вызывали в Министерство иностранных дел Украины. Об этом заявил пресс-секретарь МИД Венгрии Тамаш Менцер, сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт правительства Венгрии.

Как сообщается, в отличие от предыдущих сообщений не было вопроса о вызывании посла.

В ведомстве отмечают, что встреча состоялась по инициативе Венгрии.

По словам Менцера, дискуссия была направлена ​​на улучшение двусторонних отношений.

Напомним, 16 ноября стало известно, что посла Венгрии в Украине Иштвана Ийдярто вызвали в Министерство иностранных дел из-за заявления премьер-министра Виктора Орбана относительно отсутствия диалога с украинской властью.

"16 ноября 2018 года в МИД Украины был приглашен новоназначенный посол Венгрии в Украине Иштван Ийдярто, которому был выражен решительный протест в связи с последними заявлениями премьер-министра Венгрии В.Орбана и вице-премьер-министра по вопросам национальной политики Ж.Шемьена относительно Украины", - отметили в МИД Украины.

Ранее Орбан заявлял, что договоренности с действующим руководством Украины для Будапешта не представляются возможными. Он заявил, что Украина не имеет перспективы вступления в НАТО или ЕС.

По его словам, Украина еще может вернуться на путь дружбы и стратегического партнерства с Венгрией. Венгерский лидер сказал, что это единственный путь, которым Киев может идти в НАТО и ЕС.