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МИД Украины вызвал посла Венгрии из-за заявления Орбана

Новости » Политика    16.11.2018 - 18:00
МИД Украины вызвал посла Венгрии из-за заявления Орбана
Фото: Иштван Ийдярто (скрин видео)

Венгерскому дипломату было заявлено о необходимости прекращения действий, которые негативно влияют на развитие двусторонних отношений

Посла Венгрии в Украине Иштвана Ийдярто вызвали в Министерство иностранных дел (МИД) из-за заявления премьер-министра Виктора Орбана относительно отсутствия диалога с украинской властью. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на пресс-службу МИД.

Как сообщается, венгерскому дипломату было заявлено о необходимости прекращения действий, которые негативно влияют на развитие двусторонних отношений.

"16 ноября 2018 года в МИД Украины был приглашен новоназначенный посол Венгрии в Украине Иштван Ийдярто, которому был выражен решительный протест в связи с последними заявлениями премьер-министра Венгрии В.Орбана и вице-премьер-министра по вопросам национальной политики Ж.Шемьена относительно Украины", - говорится в сообщении.

Напомним, ранее Орбан заявлял, что договоренности с действующим руководством Украины для Будапешта не представляются возможными. Он заявил, что Украина не имеет перспективы вступления в НАТО или ЕС.

По его словам, Украина еще может вернуться на путь дружбы и стратегического партнерства с Венгрией. Венгерский лидер сказал, что это единственный путь, которым Киев может идти в НАТО и ЕС.

Добавим, руководитель общественной организации Бизнес-совет ЕС-Украина (EUUBC) Джеймс Уилсон сообщал, что подогрев напряжения на Закарпатье может расцениваться как попытка Москвы дестабилизировать ситуацию на восточных границах Европейского союза.

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