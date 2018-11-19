Угорський посол почав роботу в Києві брехнею "в стилі Кремля", - Боднар

Фото: Василь Боднар (carpathia.gov.ua)

Ійдярто був викликаний до МЗС України директором профільного департаменту для демаршу щодо заяв угорського прем'єра Орбана

Посла Угорщини в Україні Іштвана Ійдярто раніше викликали до українського Міністерства закордонних справ з приводу висловлювань прем’єр-міністра Угорщини Віктора Орбана, а те, що посол попередньо сам просився на зустріч, не впливає на зміст та форму демаршу України. Про це заявив заступник міністра закордонних справ Василь Боднар, повідомляє РБК-Україна, посилаючись на його Facebook.

"Посла Угорщини таки запросили до МЗС! Останнім часом дії і заяви угорської сторони все більше нагадують стиль Кремля. То угорський прем'єр синхронно з Москвою декларує відмову від контактів з українською владою, то угорська дипломатія переходить на рейки маніпуляцій і перекручень. Незважаючи на турбулентності в двосторонніх відносинах, я намагався стримано коментувати існуючі проблеми. Але чашу мого дипломатичного терпіння переповнила відверта брехня МЗС Угорщини щодо виклику їхнього посла", - написав Боднар.

Як зазначив Боднар, Ійдярто був запрошений до МЗС України директором профільного департаменту для демаршу щодо заяв угорського прем'єра Орбана.

"Те, що посол попередньо сам просився на зустріч не впливає ні на зміст, ні на форму демаршу. Послу Угорщини було висловлено рішучий протест у зв'язку із заявами Орбана, наголошено на неприпустимості втручання у внутрішні справи України, зокрема у триваючий виборчий процес. Посол з розумінням сприйняв наші занепокоєння. Жодної згадки про "утиски угорців на Закарпатті" не було! Навпаки, було запропоновано сконцентрувати взаємодію двох країн на практичних взаємовигідних напрямках", - заявив Боднар.

Боднар також висловив жаль з приводу того, що "свою роботу в Україні новий угорський посол (а також його колеги в Будапешті) розпочинає методами кремлівської пропаганди".

"Ми, зі свого боку, мабуть, почнемо в МЗС активно вчити угорську мову, щоб в коментарях одразу угорською вказувати не дипломатичне слово "запросили", а жорстке - "викликали". Якщо їм подобається жорсткий, а не конструктивний стиль діалогу - ми їм це швидко забезпечимо!" - додав Боднар.

Нагадаємо, прес-секретар МЗС Угорщини Тамаш Менцер заявляв, що Ійдярто не викликали в Міністерство закордонних справ України.