Украина возмутилась визитом венгерского депутата на "выборы" в ОРДЛО, - МИД

Фото: Гергьо Тамаш Шама (Facebook.com/NepopLiuba)

По мнению посла Украины в Венгрии, такое поведение "просто аморально"

Член венгерской партии "Йоббик" и представитель областного совета Бекеш в Конгрессе местных и региональных властей Совета Европы Гергьо Тамаш Шама посетил оккупированный Донбасс 11 ноября для "наблюдения" за "выборами". Об этом сообщила посол Украины в Венгрии Любовь Непоп, информирует РБК-Украина со ссылкой на ее Facebook.

Дипломат отметила, что уже обратилась к главе партии "Йоббик", в областной совет Бекеш и Министерство внешней экономики и иностранных дел Венгрии.

"Мы высоко ценим поддержку Венгрии в вопросе восстановления территориальной целостности и мира в Украине", - подчеркнула посол.

По ее словам, такие действия отдельных "политиков" заслуживают серьезного осуждения и надлежащую реакцию для того, чтобы предотвратить их повторение.

"Такое поведение в погоне за популярностью, забывая о почти ежедневных потерях от продолжающейся российской агрессии среди украинских граждан, в том числе венгерской национальности, не только нарушает украинские законы и международные правовые нормы, а и просто глубоко аморально", - подчеркнула Любовь Непоп.

Напомним, что 11 ноября на территории ОРДЛО состоялись "выборы" главарей так называемых "Л/ДНР". Явка на "выборах" составляла 80,1% в "ДНР", и 77% - в "ЛНВ". По предварительным результатам, новым вожаком "ЛНВ" стал Леонид Пасечник, а "ДНР" - Денис Пушилін.

В ЦИК заявили, что "выборы" в ОРДЛО не имеют никаких правовых последствий, так как были проведены с нарушениями Конституции Украины и избирательного законодательства.

Как сообщало РБК-Украина, высокий представителя европейской дипломатии Федерика Могерини заявила, что "выборы" на оккупированном Донбассе являются недействительными и Евросоюз не признает их результатов. Ответственность за проведение этого "голосования" ЕС возлагает на Россию.