Україна обурилась візитом угорського депутата на "вибори" в ОРДЛО, - МЗС

Фото: Гергьо Тамаш Шама (Facebook.com/NepopLiuba)

На думку посла України в Угорщині, така поведінка "просто аморальна"

Член угорської партії "Йоббік" та представник обласної ради Бекеш у Конгресі місцевих та регіональних влад Ради Європи Гергьо Тамаш Шаму відвідав окупований Донбас 11 листопада для "спостереження" за "виборами". Про це повідомила посол України в Угорщині Любов Непоп, інформує РБК-Україна із посиланням на її Facebook.

Дипломат також додала, що звернулась до глави партії "Йоббік", обласної ради Бекеш та Міністерства зовнішньої економіки і закордонних справ Угорщини.

"Ми високо цінуємо підтримку Угорщини в питанні відновлення територіальної цілісності та миру в Україні", - підкреслила посол.

За її словами, такі дії окремих "політиків" заслуговують на суворе засудження і належну реакцію з тим, щоб запобігти їх повторенню.

"Така поведінка в гонитві за популярністю, забуваючи про майже щоденні втрати від триваючої російської агресії серед українських громадян, в тому числі угорської національності, не лише порушує українські закони та міжнародні правові норми, а і просто глибоко аморальна", - наголосила Любов Непоп.

Нагадаємо, що 11 листопада на території ОРДЛО відбулися "вибори" ватажків так званих "Л/ДНР". Явка на "виборах" становила 80,1% в "ДНР", і 77% - у "ЛНР". За попередніми результатами, новим ватажком "ЛНР" став Леонід Пасічник, а "ДНР" - Деніс Пушилін.

У ЦВК заявили, що "вибори" в ОРДЛО не мають ніяких правових наслідків, так як були проведені з порушеннями Конституції України і виборчого законодавства.

Як повідомляло РБК-Україна, високий представника європейської дипломатії Федеріка Могерини заявила, що "вибори" на окупованому Донбасі є недійсними і Євросоюз не визнає їх результатів. Відповідальність за проведення цього "голосування" ЄС покладає на Росію.