ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Новости компаний
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинги кандидатов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

В Венеции столкнулись круизный лайнер и теплоход

Новости » Происшествия    02.06.2019 - 13:11
В Венеции столкнулись круизный лайнер и теплоход
Фото: столкновение кораблей в Венеции (twitter.com/emergenzavvf)

В результате столкновения кораблей есть пострадавшие

В Венеции (Италия) на канале Джудекка столкнулись круизный лайнер MSC Opera и туристический теплоход Michelangelo, в результате инцидента есть пострадавшие. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на местное издание Gazzettino.

Сообщается, что в результате столкновения круизного лайнера и теплохода несколько человек упали в воду. В итоге двух пострадавших госпитализировали, еще двое получили легкие травмы.

По предварительной информации, круизный лайнер ударил теплоход с кормовой стороны, будучи еще пришвартованным к пирсу на морском вокзале Сан-Базилио. Теплоход также находился в процессе швартовки.

Напомним, 29 мая в Будапеште после столкновения с теплоходом опрокинулся катер с 33 пассажирами и двумя членами экипажа на борту. Большинство пассажиров судна составляли туристы из Южной Кореи. По последним данным, в результате инцидента погибли семеро туристов и один гражданин Венгрии. Еще семерых туристов доставили в больницу с переохлаждением, а около двух десятков человек считаются пропавшими без вести.

Накануне суд Будапешта арестовал капитана теплохода Viking Sygin, которым оказался гражданин Украины.

 

У границ Латвии заметили разведывательный корабль РФ
Новости Украины ИталиякорабльВенеция
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь