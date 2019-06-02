ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Новини компаній
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинги кандидатів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

У Венеції зіткнулися круїзний лайнер і теплохід

Новини » Надзвичайні події    02.06.2019 - 13:11
У Венеції зіткнулися круїзний лайнер і теплохід
Фото: зіткнення кораблів у Венеції (twitter.com/emergenzavvf)

В результаті зіткнення кораблів є постраждалі

У Венеції (Італія) на каналі Джудекка зіткнулися круїзний лайнер MSC Opera і туристичний теплохід Michelangelo, в результаті інциденту є постраждалі. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на місцеве видання Gazzettino.

Повідомляється, що в результаті зіткнення круїзного лайнера і теплохода кілька людей впали у воду. В результаті двох потерпілих госпіталізували, ще двоє отримали легкі травми.

За попередньою інформацією, круїзний лайнер вдарив теплохід з кормового боку, будучи ще пришвартованим до пірсу на морському вокзалі Сан-Базіліо. Теплохід також перебував у процесі швартування.

Нагадаємо, 29 травня в Будапешті після зіткнення з теплоходом перекинувся катер з 33 пасажирами і двома членами екіпажу на борту. Більшість пасажирів судна становили туристи з Південної Кореї. За останніми даними, в результаті інциденту загинули семеро туристів і один громадянин Угорщини. Ще сімох туристів доставили в лікарню з переохолодженням, а близько двох десятків людей вважаються зниклими безвісти.

Напередодні суд Будапешта заарештував капітана теплохода Viking Sygin, яким виявився громадянин України.
 

Біля кордонів Латвії помітили розвідувальний корабель РФ
Новини України ІталіякорабльВенеция
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся