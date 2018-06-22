Венецианская комиссия призывает Будапешт отменить пакеты законов "Стоп Сорос"

Парламент Венгрии в среду одобрил пакет законопроектов, которые криминализируют часть помощи нелегальным мигрантам

Венецианская комиссия, экспертный орган Совета Европы, в пятницу обнародовала свою оценку венгерского спорного пакета законов "Стоп Сорос", в которой призвала Будапешт отменить положение относительно нелегальной миграции, поскольку эти нормы серьезно осложняют работу неправительственных организаций. "Венецианка" критикует так называемый пакет законов "Стоп Сорос", принятый венгерским парламентом на этой неделе, сообщает пресс-служба органа.

Тик, парламент Венгрии в пятницу одобрил пакет законопроектов, которые криминализируют часть помощи нелегальным мигрантам.

Согласно принятому законодательству, отдельным лицам или группам, которые помогают подавать прошение о предоставлении убежища мигрантам, не имеющим права на защиту, или которые помогают нелегальным мигрантам получить статус для того, чтобы остаться в Венгрии, грозит тюремное заключение.

"Венецианская комиссия" считает, что положения венгерского законодательства несправедливо криминализируют организованную деятельность неправительственных организаций, не связанную непосредственно с материализацией нелегальной миграции, включая "подготовкой или распространением информационных материалов" или "инициирование запросов о предоставлении убежища мигрантов".

Как сообщается, криминализация такой деятельности, утверждают эксперты "Венецианки", препятствует оказанию помощи жертвам со стороны неправительственных организаций, непропорционально нарушает их права, которые гарантируются статьей 11 Европейской конвенции по правам человека и другим международным законодательством.

Кроме того, криминализация деятельности по адвокации и агитации, согласно нового положения, является незаконным вмешательством в свободу выражения, которая гарантируется статьей 10 Конвенции.

Напомним, ранее сообщалось, что два ведущих европейских правозащитных органы, Совет Европы и Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) раскритиковали принятые в Венгрии законы "Стоп Сорос" (Stop Soros).

Добавим, что в Венгрии приняли пакет законов, которые позволяют сажать

за помощь нелегальным мигрантам.