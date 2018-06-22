Венеціанська комісія закликає Будапешт скасувати пакети законів "Стоп Сорос"

Парламент Угорщини в середу схвалив пакет законопроектів, які криміналізують частину допомоги нелегальним мігрантам

Венеціанська комісія, експертний орган Ради Європи, у п’ятницю оприлюднила свою оцінку угорського суперечливого пакету законів "Стоп Сорос", у якій закликала Будапешт скасувати положення щодо нелегальної міграції, оскільки ці норми серйозно ускладнюють роботу неурядових організацій. "Венеціанка" критикує так званий пакет законів "Стоп Сорос", схвалений угорським парламентом цього тижня, повідомляє прес-служба органу.

Твк, парламент Угорщини в середу схвалив пакет законопроектів, які криміналізують частину допомоги нелегальним мігрантам.

Відповідно до ухваленого законодавства, окремими особам або групам, які допомагають подавати прохання про надання притулку мігрантам, що не мають права на захист, або які допомагають нелегальним мігрантам отримати статус для того, щоб залишитися в Угорщині, загрожує тюремне ув'язнення.

"Венеціанська комісія" вважає, що положення угорського законодавства несправедливо криміналізують організовану діяльність неурядових організацій, не пов’язану безпосередньо з матеріалізацією нелегальної міграції, включно з "підготовкою чи поширенням інформаційних матеріалів" чи "ініціювання запитів про надання притулку мігрантів".

Як повідомляється, криміналізація такої діяльності, стверджують експерти "Венеціанки", перешкоджає наданню допомоги жертвам з боку неурядових організацій, непропорційно порушує їхні права, які гарантуються статтею 11 Європейської конвенції з прав людини та іншим міжнародним законодавством.

Окрім того, криміналізація діяльності з адвокації та агітації, відповідно до нового положення, є незаконним втручанням у свободу висловлювання, яка гарантується статтею 10 Конвенції.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що два провідних європейських правозахисних органи, Рада Європи та Організація з безпеки і співробітництва в Європі (ОБСЄ) розкритикували прийняті в Угорщині закони "Стоп Сорос" (Stop Soros).

Додамо, що в Угорщині прийняли пакет законів, які дозволяють ув'язнювати за допомогу нелегальним мігрантам.