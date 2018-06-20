Рада Європи та ОБСЄ розкритикували прийняті в Угорщині закони "Стоп Сорос"

З критикою виступила також Amnesty International

Два провідних європейських правозахисних органи, Рада Європи та Організація з безпеки і співробітництва в Європі (ОБСЄ) розкритикували прийняті в Угорщині закони "Стоп Сорос" (Stop Soros). Про це повідомляє Reuters.

На їхню думку, цей пакет законів суперечить законодавству ЄС.

Венеціанська комісія, експертний орган в Раді Європи, звернулася до Угорщини з проханням утриматися від схвалення нового закону до публікації доповіді, який вона підготувала спільно з ОБСЄ.

З критикою пакету "Стоп Сорос" виступила також міжнародна неурядова організація Amnesty International.

"Дарма уряд заявляє, що захист угорців є метою внесення поправок в закон, насправді це є систематичною ліквідацією наших основних свобод", - йдеться у заяві Amnesty International.

Директор Amnesty International в Угорщині Юлія Іван заявила: "Жорстоко, що законопроект про просителів притулку та біженців... приймається Національними зборами у Всесвітній день біженців".

Нагадаємо, в Угорщині прийняли пакет законів, які дозволяють ув'язнювати за допомогу нелегальним мігрантам.