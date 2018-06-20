Социальные страницы
Курси валют
USD
26.35
Курс доллара
Покупка 25.91
Продажа 26.35
Межбанк ASK 26.26
Межбанк BID 26.23
НБУ 2632.96
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
32.48
Курс евро
Покупка 31.83
Продажа 32.48
Межбанк ASK 30.38
Межбанк BID 30.35
НБУ 3240.64
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.64
Курс рубля
Покупка 4.24
Продажа 4.64
НБУ 4.58
Форекс EUR/USD 1.2473
USD
26.35
Курс доллара
Покупка 25.91
Продажа 26.35
Межбанк ASK 26.26
Межбанк BID 26.23
НБУ 2632.96
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
32.48
Курс евро
Покупка 31.83
Продажа 32.48
Межбанк ASK 30.38
Межбанк BID 30.35
НБУ 3240.64
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.64
Курс рубля
Покупка 4.24
Продажа 4.64
НБУ 4.58
Форекс EUR/USD 1.2473
News
АПК
Daily
Точка зору
Лонгріди
Styler
Інтерв'ю

Рада Європи та ОБСЄ розкритикували прийняті в Угорщині закони "Стоп Сорос"

НовиниПолітика    20.06.2018 - 21:35
Фото: біженці (UNICEF)
Фото: біженці (UNICEF)

З критикою виступила також Amnesty International

Два провідних європейських правозахисних органи, Рада Європи та Організація з безпеки і співробітництва в Європі (ОБСЄ) розкритикували прийняті в Угорщині закони "Стоп Сорос" (Stop Soros). Про це повідомляє Reuters.

На їхню думку, цей пакет законів суперечить законодавству ЄС.

Венеціанська комісія, експертний орган в Раді Європи, звернулася до Угорщини з проханням утриматися від схвалення нового закону до публікації доповіді, який вона підготувала спільно з ОБСЄ.

З критикою пакету "Стоп Сорос" виступила також міжнародна неурядова організація Amnesty International.

"Дарма уряд заявляє, що захист угорців є метою внесення поправок в закон, насправді це є систематичною ліквідацією наших основних свобод", - йдеться у заяві Amnesty International.

Директор Amnesty International в Угорщині Юлія Іван заявила: "Жорстоко, що законопроект про просителів притулку та біженців... приймається Національними зборами у Всесвітній день біженців".

Нагадаємо, в Угорщині прийняли пакет законів, які дозволяють ув'язнювати за допомогу нелегальним мігрантам.

Юнкер скликає неформальний саміт ЄС щодо біженців Кількість біженців у світі досягла 68,5 млн осіб, - ООН
Теги публікації: Угорщина, Біженці  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Курс долара, новини України, ООС
"Нелюди!": травесті-діва Монро висловилася про супротивників Київпрайду
"Немає совісті ніякої": мережу нажахав вагон поїзда "Укрзалізниці" (фото)
Дівчина згоріла заживо: на трасі Київ-Харків сталася смертельна ДТП (фото)
У Києві пам'ятник біля МВС розфарбували в кольори ЛГБТ (фото)
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся