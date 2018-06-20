Глава спецслужби ФРН звинуватив хакерів з Росії в атаці на енергомережі

Деталей розслідування Ханс-Георг Масен не привів

Глава Федерального відомства по охороні конституції Ханс-Георг Масен звинуватив за недавню масштабну кібератаку на німецькі електромережі і енергетичні компанії Росію. Про це Масен заявив в інтерв'ю газетам медіагрупи Redaktionsnetzwerk Deutschland, повідомляє DW.

"Почерк злочинців - насправді лише один з індикаторів, що вказують на те, що атаку могли контролювати з Росії", - зазначив він.

Як повідомляється, деталей розслідування Ханс-Георг Масен не привів.

Нагадаємо раніше повідомлялося, що експерти Федерального відомства по охороні конституції заявили, що за кібератакою на урядові мережі Німеччині стояла Росія.