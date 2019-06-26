Венецианская комиссия примет решение по "депутатам" из Крыма в делегации РФ в ПАСЕ

Глава украинской делегации в Парламентской ассамблее Совета Европы Владимир Арьев заявил, что Венецианская комиссия примет решение о направлении "депутатов" из аннексированного Россией Крыма в российскую делегацию в ПАСЕ. Об этом он написал в своем Facebook.

Арьев отметил, что таким образом в среду, 26 июня, полной ратификации российской делегации в ассемблее не будет.

"Регламентный комитет ПАСЕ признал, что отрицание полномочий российской делегации по процедурным причинам остается в силе и единогласно направил в Венецианскую комиссиию на изучение вопрос: являются ли депутатами те, кто избраны в российский парламент с помощью голосов Крыма в одномандатном округе РФ (по партийным спискам)? То есть, полной ратификации российской делегации сегодня не будет... Россияне говорили, что они не участвуют в работе ПАСЕ до полного подтверждения полномочий. Итак, проверим их на соблюдение слова", - отметил парламентарий.

Напомним, ранее вице-спикер Госдумы России Петр Толстой не исключал, что "чиновники" из оккупированного Крыма могут войти в состав российской делегации в ПАСЕ.

Как писало РБК-Украина ранее, ночью 25 июня ряд стран поддержали резолюцию о возвращении России в ПАСЕ. В частности, в полном составе поддержали делегации из Франции, Турции, Азербайджана, Испании, Италии, Норвегии, Австрии, Словакии, Португалии и Сербии. Возвращение РФ поддержали 118 членов ПАСЕ, против были 62, 10 воздержались.