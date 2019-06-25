Россия может отправить в ПАСЕ "депутатов" из оккупированного Крыма

Фото: Петр Толстой (duma.gov.ru)

По словам главы делегации России в ПАСЕ, представители Крыма "будут отстаивать точку зрения крымчан"

Вице-спикер Госдумы России Петр Толстой не исключает, что "чиновники" из оккупированного Крыма могут войти в состав российской делегации в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ). Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на RFI.

По словам Толстого, в составе российской делегации в ПАСЕ могут присутствовать "депутаты" из оккупированного Крыма, которые "будут представлять точку зрения крымчан".

"Если вопрос Крыма будет подниматься в ПАСЕ, конечно, и "депутаты", избранные от Крыма, и "сенаторы" могут стать членами делегации и представить точку зрения крымчан на то, что происходит", - заявил он.

Кроме того, Толстой назвал протесты украинской делегации из-за возвращения представителей России в ПАСЕ "глупостью".

Напомним, ранее сообщалось, что Министерство иностранных дел Украины отзывает украинского посла при Совете Европы Дмитрия Кулебу из-за решения о возвращении российской делегации в ПАСЕ.

Отметим, ночью 25 июня ряд стран поддержали резолюцию о возвращении России в ПАСЕ. В частности, в полном составе поддержали делегации из Франции, Турции, Азербайджана, Испании, Италии, Норвегии, Австрии, Словакии, Португалии и Сербии. За такое решение проголосовали 118 членов ПАСЕ, против были 62, 10 воздержались.