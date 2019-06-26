Венеціанська комісія прийме рішення щодо "депутатів" з Криму у делегації РФ у ПАРЄ

Глава української делегації у Парламентській асамблеї Ради Європи Володимир Ар'єв заявив, що Венеціанська комісія прийме рішення щодо направлення "депутатів" з анексованого Росією Криму у російську делегацію у ПАРЄ. Про це він написав у своєму Facebook.

Ар'єв зазначив, що таким чином у середу, 26 червня, повної ратифікації російської делегації в асамблеї не буде.

"Регламентний комітет ПАРЄ визнав, що заперечення повноважень російської делегації з процедурних причин залишається в силі і одноголосно надіслав до Венеціанської комісії на вивчення питання: чи є депутатами ті, хто обрані в російський парламент за допомогою голосів Криму в одномандатному окрузі РФ (за партійними списками)? Тобто, повної ратифікації російської делегації сьогодні не буде… Росіяни казали, що вони не беруть участь в роботі ПАРЄ до повного підтвердження повноважень. Отже, перевіримо їх на дотримання слова", - зазначив парламентар.

Нагадаємо, раніше віце-спікер Держдуми Росії Петро Толстой не виключав, що "чиновники" з окупованого Криму можуть увійти до складу російської делегації у ПАРЄ.

Як писало РБК-Україна раніше, вночі 25 червня низка країн підтримала резолюцію про повернення Росії у ПАРЄ. Зокрема, в повному складі підтримали делегації з Франції, Туреччини, Азербайджану, Іспанії, Італії, Норвегії, Австрії, Словаччини, Португалії та Сербії. Повернення РФ підтримали 118 членів ПАРЄ, проти були 62, 10 утрималися.