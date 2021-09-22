Венецианская комиссия предупредила о последствиях от рассмотрения проекта закона об олигархах без ее вывода, - нардеп

Венецианская комиссия настоятельно рекомендовала Украине воздержаться от рассмотрения скандального проекта закона об олигархах до получения ее правового заключения.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на заявление народного депутата Алексея Гончаренко.

"По моей информации, вчера с представителями ОП провел встречу в Киеве руководитель отдела конституционной юстиции Секретариата Венецианской комиссии Шнутц Рудолф Дурр. Дурр настойчиво рекомендовал властям воздержаться от голосования по законопроекту", - сообщил Гончаренко.

По его словам, Венецианская комиссия считает, что принятие законопроекта в условиях отсутствия заключения комиссии будет довольно сильным негативным сигналом западным партнерам особенно учитывая то, что Украина взяла на себя обязательства приводить законодательство к европейскому образцу.

"К сожалению, власть пошла по другому пути и пытается форсировать голосование и запугать депутатов, используя сегодняшнюю ситуацию с Сергеем Шефиром", - добавил Гончаренко.