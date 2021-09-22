ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2020 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Авто Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения

Венецианская комиссия предупредила о последствиях от рассмотрения проекта закона об олигархах без ее вывода, - нардеп

Новина українською →
Киев, Среда 22 сентября 2021 18:14
Венецианская комиссия предупредила о последствиях от рассмотрения проекта закона об олигархах без ее вывода, - нардеп Фото: Верховная рада (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталия Гурковская

Венецианская комиссия настоятельно рекомендовала Украине воздержаться от рассмотрения скандального проекта закона об олигархах до получения ее правового заключения.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на заявление народного депутата Алексея Гончаренко.

"По моей информации, вчера с представителями ОП провел встречу в Киеве руководитель отдела конституционной юстиции Секретариата Венецианской комиссии Шнутц Рудолф Дурр. Дурр настойчиво рекомендовал властям воздержаться от голосования по законопроекту", - сообщил Гончаренко.

По его словам, Венецианская комиссия считает, что принятие законопроекта в условиях отсутствия заключения комиссии будет довольно сильным негативным сигналом западным партнерам особенно учитывая то, что Украина взяла на себя обязательства приводить законодательство к европейскому образцу.

"К сожалению, власть пошла по другому пути и пытается форсировать голосование и запугать депутатов, используя сегодняшнюю ситуацию с Сергеем Шефиром", - добавил Гончаренко.

Напомним, проект закона об олигархах вызвал критику 4 из 5 парламентских фракций, которые поддержали идею омбудсмена направить этот проект в Венецианскую комиссию.

Причина - неконституционности норм этого законопроекта и нарушения им базовых прав человека.

10 сентября председатель Верховной рады Дмитрий Разумков направил законопроект №5599 об олигархах в Европейскую комиссию "За демократию через право" (Венецианскую комиссию).

Это решение приветствовали в консультационной миссии ЕС при Украине и европейские дипломаты и эксперты во время форума YES в Киеве.

Читайте РБК-Украина в Google News
Дмитрий Разумков
NEWS
Реакция на изменения в государстве: Зеленский назвал свою версию покушения на Шефира
Реакция на изменения в государстве: Зеленский назвал свою версию покушения на Шефира
DAILY
Некомандная игра. Грозит ли отставка спикеру Разумкову
Милан Лелич, Ульяна Безпалько Некомандная игра. Грозит ли отставка спикеру Разумкову