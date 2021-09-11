В ЕС поддержали идею передачи проекта закона об олигархах в Венецианскую комиссию

Решение направить проект закона об олигархах на рассмотрение Венецианской комиссии конструктивное и пойдет на пользу Украине.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на заявление заместителя председателя Консультативной миссии ЕС в Украине Фредрика Весслау во время форума YES Brainstorming в Киеве.

"Венецианская комиссия всегда пользуется большим авторитетом в деле законотворчества. Их выводы относительно таких вопросов играют в Украине конструктивную роль. Думаю, в общем вам было бы полезно послушать мнение Венецианской комиссии", - заявил он. Ранее идею получения заключения Венецианской комиссии по этому проекту закона поддержал экс-премьер-министр Швеции Карл Бильдт.