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В ЕС поддержали идею передачи проекта закона об олигархах в Венецианскую комиссию

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Киев, Суббота 11 сентября 2021 10:40
В ЕС поддержали идею передачи проекта закона об олигархах в Венецианскую комиссию Фото: Верховная рада (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталия Гурковская

Решение направить проект закона об олигархах на рассмотрение Венецианской комиссии конструктивное и пойдет на пользу Украине.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на заявление заместителя председателя Консультативной миссии ЕС в Украине Фредрика Весслау во время форума YES Brainstorming в Киеве.

"Венецианская комиссия всегда пользуется большим авторитетом в деле законотворчества. Их выводы относительно таких вопросов играют в Украине конструктивную роль. Думаю, в общем вам было бы полезно послушать мнение Венецианской комиссии", - заявил он.

Ранее идею получения заключения Венецианской комиссии по этому проекту закона поддержал экс-премьер-министр Швеции Карл Бильдт.

Как сообщалось, 10 сентября председатель Верховной рады Дмитрий Разумков направил законопроект №5599 об олигархах в Европейскую комиссию "За демократию через право" (Венецианскую комиссию).

2 сентября уполномоченный Верховной рады по правам человека Людмила Денисова обратилась к спикеру парламента Дмитрия Разумкова с официальным письмом, в котором отметила несоответствие Конституции законопроекта об олигархах и предложила направить его в Венецианскую комиссию. Это решение также поддержали 4 фракции парламента.

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Дмитрий Разумков
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