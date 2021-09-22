Венеційська комісія попередила про наслідки від розгляду проекту закону про олігархів без її висновку , - нардеп

Венеційська комісія наполегливо рекомендувала Україні утриматися від розгляду скандального проекту закону про олігархів до отримання її правового висновку.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на заяву народного депутата Олексія Гончаренка.

"За моєю інформацією, вчора з представниками ОП провів зустріч в Києві керівник відділу конституційної юстиції Секретаріату Венеційської комісії Шнутц Рудолф Дурр. Дурр наполегливо рекомендував владі утриматися від голосування по законопроекту", - повідомив Гончаренко.

За його словами, Венеціанська комісія вважає, що прийняття законопроекту в умовах відсутності висновку комісії буде в край негативним сигналом західним партнерам особливо з огляду на те, що Україна взяла на себе зобов’язання приводити законодавство до європейського зразку.

"На жаль, влада пішла по іншому шляху і намагається форсувати голосування і залякати депутатів, використовуючи сьогоднішню ситуацію з Сергієм Шефіром", - додав Гончаренко.