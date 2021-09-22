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Венеційська комісія попередила про наслідки від розгляду проекту закону про олігархів без її висновку , - нардеп

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Київ, Середа 22 вересня 2021 18:14
Венеційська комісія попередила про наслідки від розгляду проекту закону про олігархів без її висновку , - нардеп Фото: Верховна рада (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Гурковська

Венеційська комісія наполегливо рекомендувала Україні утриматися від розгляду скандального проекту закону про олігархів до отримання її правового висновку.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на заяву народного депутата Олексія Гончаренка.

"За моєю інформацією, вчора з представниками ОП провів зустріч в Києві керівник відділу конституційної юстиції Секретаріату Венеційської комісії Шнутц Рудолф Дурр. Дурр наполегливо рекомендував владі утриматися від голосування по законопроекту", - повідомив Гончаренко.

За його словами, Венеціанська комісія вважає, що прийняття законопроекту в умовах відсутності висновку комісії буде в край негативним сигналом західним партнерам особливо з огляду на те, що Україна взяла на себе зобов’язання приводити законодавство до європейського зразку.

"На жаль, влада пішла по іншому шляху і намагається форсувати голосування і залякати депутатів, використовуючи сьогоднішню ситуацію з Сергієм Шефіром", - додав Гончаренко.

Нагадаємо, проект закону про олігархів викликав критику 4 з 5 парламентських фракцій, які підтримали ідею омбудсмена спрямувати цей проект до Венеціанської комісії.

Причина - неконституційність норм цього законопроекту і порушення ним базових прав людини.

10 вересня голова Верховної ради Дмитро Разумков направив законопроект №5599 про олігархів до Європейської комісії "За демократію через право"(Венеціанську комісію).

Це рішення привітали в Консультаційній місії ЄС при Україні та європейські дипломати та експерти під час форуму YES в Києві.

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Дмитро Разумков
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