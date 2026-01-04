У Венесуелі вирішили, хто виконуватиме обов'язки президента замість Мадуро

У рішенні суду зазначено, що Родрігес обійме "посаду президента Боліваріанської Республіки Венесуела з метою забезпечення адміністративної безперервності та всебічного захисту нації".

Також зазначено, що суд обговорить це питання з метою "визначення правової бази, яка гарантуватиме безперервність функціонування держави, управління урядом та захист суверенітету в умовах вимушеної відсутності президента республіки".

Згідно з конституцією Венесуели, за відсутності Мадуро влада в країні має перейти до віцепрезидента.

Водночас раніше ЗМІ повідомляли, що наразі Родрігес перебуває в Росії.