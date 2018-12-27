В Венесуэле произошло землетрясение

Фото: землетрясение (statik4.msc-csem,org)

Информации о жертвах нет

В четверг, 27 декабря, в северной части Венесуэлы произошло землетрясение магнитудой 5,6 балла. Об этом говорится в сообщении Геологической службы США, сообщает РБК-Укриана, ссылаясь на Reuters.

Сообщается, что эпицентр был зафиксирован в четырех километрах на северо-восточном направлении от города Сан-Диего на глубине около 10 километров. Информации о жертвах нет.

Отметим, 24 декабря на итальянском острове Сицилия началось извержение вулкана Этна. Активный вулкан выбросил в небо облако пепла, затруднив видимость. Извержение вулкана сопровождалось землетрясениями. Национальный институт геофизики и вулканологии Италии насчитал более 130 сейсмических толчков.

По последним данным в результате землетрясения на Сицилии пострадали 30 человек.

Также РБК-Украина писало, что на греческом острове Закинтос в Ионийском море произошло землетрясение магнитудой 4,1. Эпицентр природного явления был зафиксирован в 47 километрах к югу от острова.