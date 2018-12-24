В Италии началось извержение вулкана Этна

Фото: извержение вулкана Этна (twitter.com/cris_cersei)

Извержение вулкана сопровождалось землетрясениями

В понедельник, 24 декабря, на итальянском острове Сицилия началось извержение вулкана Этна. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на AFP.

Как отмечается, активный вулкан выбросил в небо облако пепла, осложнив видимость. Извержение вулкана сопровождалось землетрясениями.

Фото: извержение вулкана Этна (twitter.com/etnaboris)

Национальный институт геофизики и вулканологии Италии насчитал более 130 сейсмических толчков, при этом самый сильный из них достиг магнитуды 4,0.

Напомним, 20 ноября в Гватемале начал извергаться вулкан Фуэго, в результате чего были эвакуированы 4 тыс. человек. Вулкан выбрасывал столбы пепла на высоту до 7 километров, поток лавы из его жерла достиг длины в 3 километра. Вулкан высотой около 3,7 км входит в число самых активных на территории Гватемалы.

Отметим, в июле в результате извержения вулкана Фуэго погибли по меньшей мере 120 человек, и почти 300 считаются пропавшими без вести. В частности, Национальная служба по снижению последствий стихийных бедствий сообщила о гибели по меньшей мере 125 человек, а также 297 человек считаются пропавшими без вести.