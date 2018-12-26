В Греции произошло еще одно землетрясение

Эпицентр землетрясения был зафиксирован в 47 километрах к югу от острова
На греческом острове Закинтос в Ионийском море произошло землетрясение магнитудой 4,1. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Ekathimerini.
Как отмечает издание, в среду землетрясение магнитудой 4,1 произошло на греческом острове Закинтос в Ионийском море.
Согласно данным Института геодинамики, землетрясение произошло в 09:37 по местному времени.
Эпицентр природного явления был зафиксирован в 47 километрах к югу от острова.
Ранее, 13 декабря, в Греции возле острова Закинтос произошло землетрясение магнитудой 4,4.
Сообщается, эпицентр был зафиксирован на глубине 13 километров.
Напомним, число пострадавших от землетрясения в Эгейском море, которое произошло в июле, и на острове Кос (Греция) превысило 120 человек. По данным местных властей, стихия повредила несколько домов, мечеть, главный порт острова, а также крепость 14 века, которая расположена возле порта.