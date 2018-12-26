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В Греции произошло еще одно землетрясение

Новости » Происшествия    26.12.2018 - 22:08
В Греции произошло еще одно землетрясение
Фото: землетрясение (statik4.msc-csem,org)

Эпицентр землетрясения был зафиксирован в 47 километрах к югу от острова

На греческом острове Закинтос в Ионийском море произошло землетрясение магнитудой 4,1. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Ekathimerini.

Как отмечает издание, в среду землетрясение магнитудой 4,1 произошло на греческом острове Закинтос в Ионийском море.

Согласно данным Института геодинамики, землетрясение произошло в 09:37 по местному времени.

Эпицентр природного явления был зафиксирован в 47 километрах к югу от острова.

Ранее, 13 декабря, в Греции возле острова Закинтос произошло землетрясение магнитудой 4,4.

Сообщается, эпицентр был зафиксирован на глубине 13 километров. 

Напомним, число пострадавших от землетрясения в Эгейском море, которое произошло в июле, и на острове Кос (Греция) превысило 120 человек. По данным местных властей, стихия повредила несколько домов, мечеть, главный порт острова, а также крепость 14 века, которая расположена возле порта.

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