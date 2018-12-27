У Венесуелі стався землетрус

Фото: землетрус (statik4.msc-csem,org)

Інформації про жертви немає

У четвер, 27 грудня, в північній частині Венесуели стався землетрус магнітудою 5,6 бала. Про це йдеться в повідомленні Геологічної служби США, повідомляє РБК-Україна, посилаючись на Reuters.

Повідомляється, що епіцентр був зафіксований в чотирьох кілометрах на північно-східному напрямку від міста Сан-Дієго на глибині близько 10 кілометрів. Інформації про жертви немає.

Відзначимо, 24 грудня на італійському острові Сицилія почалося виверження вулкана Етна. Активний вулкан викинув у небо хмара попелу, ускладнивши видимість. Виверження вулкана супроводжувалося землетрусами. Національний інститут геофізики і вулканології Італії нарахував понад 130 сейсмічних поштовхів.

За останніми даними в результаті землетрусу на Сицилії постраждали 30 осіб.

Також РБК-Україна писало, що на грецькому острові Закінтос в Іонійському морі стався землетрус магнітудою 4,1. Епіцентр природного явища був зафіксований в 47 кілометрах на південь від острова.