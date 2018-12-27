ru
ua
News
News
Новини України
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Вибори 2019
Новини компаній
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Інтерв'ю
Статті
Афіша
Новини шоу-бізнесу
Мода
Краса і здоров'я
Подорожі
Їжа
Культура
Кіно та ТБ
Стиль життя
Styler
Styler
Styler
Персона
Життя
Події
Війна
Потрібна допомога
Наука і техніка
Авто
Курйози
Тварини
Спорт
Наші автори
Статті

У Венесуелі стався землетрус

Новини » Надзвичайні події    27.12.2018 - 15:10
У Венесуелі стався землетрус
Фото: землетрус (statik4.msc-csem,org)

Інформації про жертви немає

У четвер, 27 грудня, в північній частині Венесуели стався землетрус магнітудою 5,6 бала. Про це йдеться в повідомленні Геологічної служби США, повідомляє РБК-Україна, посилаючись на Reuters.

Повідомляється, що епіцентр був зафіксований в чотирьох кілометрах на північно-східному напрямку від міста Сан-Дієго на глибині близько 10 кілометрів. Інформації про жертви немає.

Відзначимо, 24 грудня на італійському острові Сицилія почалося виверження вулкана Етна. Активний вулкан викинув у небо хмара попелу, ускладнивши видимість. Виверження вулкана супроводжувалося землетрусами. Національний інститут геофізики і вулканології Італії нарахував понад 130 сейсмічних поштовхів.

За останніми даними в результаті землетрусу на Сицилії постраждали 30 осіб.

Також РБК-Україна писало, що на грецькому острові Закінтос в Іонійському морі стався землетрус магнітудою 4,1. Епіцентр природного явища був зафіксований в 47 кілометрах на південь від острова.

На Сицилії стався землетрус В Італії почалося виверження вулкану Етна
Новини України Венесуэлаземлетрус
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся