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В Венесуэле произошел теракт на заводе нефтегазовой компании

Автор: Дмитрий Левицкий

В Венесуэле произошел теракт на территории завода государственной нефтегазовой компании PDVSA. Инцидент произошел в городе Эль-Терехо в штате Монагас.

Об этом сообщил министр промышленности Венесуэлы Тарек эль-Айссами в комментарии телеканалу Venezolana de Televisión.

"Хотим сообщить национальной и международной общественности о новом террористическом акте, направленном против нашей главной нефтяной компании, я говорю о PDVSA", - заявил министр.

Он рассказал, что взрыв произошел на участке газопровода в городе Эль-Техеро и зацепил операционный центр, который служит газозаправочным заводом. Есть ли жертвы или пострадавшие в результате теракта, чиновник не сообщил.

На место инцидента уже отправили ремонтные бригады для восстановления поврежденной в результате теракта инфраструктуры.

Напомним, недавно Венесуэла выслала из страны европейского посла. Причиной такого решения стало введение новых санкций против Венесуэлы.

Кроме того, на фоне гиперинфляции Венесуэла решила ввести в обращение банкноты номиналом 1 млн боливаров. Центробанк страны заявил, что новые купюры удовлетворят потребности национальной экономики.

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Новости Украины заводВенесуэлаТеракт
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