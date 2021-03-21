У Венесуелі стався теракт на заводі нафтогазової компанії

У Венесуелі стався теракт на території заводу державної нафтогазової компанії PDVSA. Інцидент стався у місті Ель-Терехо у штаті Монагас.
Про це повідомив міністр промисловості Венесуели Тарек ель-Айссамі в коментарі телеканалу Venezolana de Televisión.
"Хочемо повідомити національній та міжнародній громадськості про новий терористичний акт, направлений проти нашої головної нафтової компанії, я кажу про PDVSA", - заявив міністр.
Він розповів, що вибух стався на ділянці газопроводу в місті Ель-Техеро та зачепив операційний центр, який слугує газозаправним заводом. Чи є жертви або постраждалі в результаті теракту, чиновник не повідомив.
На місце інциденту вже відправили ремонтні бригади для відновлення пошкодженої в результаті теракту інфраструктури.
Нагадаємо, нещодавно Венесуела вислала з країни європейського посла. Причиною такого рішення стало введення нових санкцій проти Венесуели.
Крім того, на тлі гіперінфляції Венесуела вирішила ввести в обіг банкноти номіналом 1 млн боліварів. Центробанк країни заявив, що нові купюри задовольнять потреби національної економіки.