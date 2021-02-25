Венесуэла объявила посла ЕС персоной нон грата из-за новых санкций

Власти Венесуэлы объявили главу дипмиссии Евросоюза Исабель Брильанте Педросу персоной нон грата. Ей дали 72 часа, чтобы покинуть страну.

Об этом сообщает МИД Венесуэлы в Twitter .

Дипломатам Франции, Германии, Нидерландов и Испании вручены ноты протеста. Так Венесуэла отреагировала на новые санкции ЕС.

"По решению президента Николаса Мадуро посол ЕС Исабель Брильанте Педроса объявлена персоной нон грата", - говорится в сообщении.

Также МИД вручил ноты протеста дипломатам четырем европейских стран. По версии ведомства, Франция, Германия, Нидерланды и Испания поощряли санкции с особым умыслом.

ЕС призвал Венесуэлу пересмотреть свое решение.

"ЕС глубоко сожалеет о решении властей Венесуэлы объявить главу миссии Евросоюза в стране персоной нон грата. Это приведет лишь к дальнейшей международной изоляции Венесуэлы", - говорится в заявлении представителя внешнеполитической службы ЕС.

22 февраля ЕС расширил санкции против Венесуэлы. Решение было принято с учетом ухудшающейся ситуации с правами человека, верховенством закона и демократией в стране, говорится в заявлении.