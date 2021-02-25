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Венесуэла объявила посла ЕС персоной нон грата из-за новых санкций

Новина українською → Каракас, Четверг 25 февраля 2021 00:31
Венесуэла объявила посла ЕС персоной нон грата из-за новых санкций Фото: флаг Венесуэлы (Wikipedia)
Автор: Артур Родивилов

Власти Венесуэлы объявили главу дипмиссии Евросоюза Исабель Брильанте Педросу персоной нон грата. Ей дали 72 часа, чтобы покинуть страну.

Об этом сообщает МИД Венесуэлы в Twitter.

Дипломатам Франции, Германии, Нидерландов и Испании вручены ноты протеста. Так Венесуэла отреагировала на новые санкции ЕС.

"По решению президента Николаса Мадуро посол ЕС Исабель Брильанте Педроса объявлена персоной нон грата", - говорится в сообщении.

Также МИД вручил ноты протеста дипломатам четырем европейских стран. По версии ведомства, Франция, Германия, Нидерланды и Испания поощряли санкции с особым умыслом.

ЕС призвал Венесуэлу пересмотреть свое решение.

"ЕС глубоко сожалеет о решении властей Венесуэлы объявить главу миссии Евросоюза в стране персоной нон грата. Это приведет лишь к дальнейшей международной изоляции Венесуэлы", - говорится в заявлении представителя внешнеполитической службы ЕС.

22 февраля ЕС расширил санкции против Венесуэлы. Решение было принято с учетом ухудшающейся ситуации с правами человека, верховенством закона и демократией в стране, говорится в заявлении.

РБК-Украина писало, что политический кризис в Венесуэле начался после президентских выборов 2018 года, в которых победителем объявили Николаса Мадуро. Он возглавлял страну с 2013 года, однако в 2019 году Национальное собрание Венесуэлы за нарушения во время выборов признало Мадуро нелегитимным. Также в январе 2019 года парламент Венесуэлы устранил Мадуро от должности, назначив и.о. президента Хуана Гуайдо.

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