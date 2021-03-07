Венесуэла на фоне гиперинфляции вводит в оборот банкноты номиналом 1 млн боливаров

Венесуэла на фоне гиперинфляции запустит в обращение новые банкноты. Номинал купюр - 200 тысяч, 500 тысяч и 1 млн боливаров.

Банкноты введут в оборащение с 8 марта. В Центробанке выразили уверенность в том, что новые купюры удовлетворят потребности национальной экономики.

200 тысяч боливаров будет равно 0,11 доллара США, 500 тысяч - 0,27 доллара и 1 млн - 0,53 доллара.

Ранее СМИ сообщали, что печатать новые банкноты для Венесуэлы будет российская компания "Гознак". Однако в России это не комментируют.

Как известно, уже почти три года Венесуэла находится в состоянии тяжелейшего социально-экономического кризиса. По итогам 2018 года инфляция в стране составила 1,7 млн процента, а 2019 - более 9585 процентов.