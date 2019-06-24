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В Венесуэле приземлился российский военный самолет

Новости » Политика    24.06.2019 - 21:49
В Венесуэле приземлился российский военный самолет
Фото: российский военный самолет в Каракасе (twitter.com/guidoolimpio)

В Международном аэропорту Майкетия был замечен военно-транспортный самолет Ил-62

В главном аэропорту Венесуэлы приземлился самолет Воздушно-космических сил (ВКС) Российской Федерации. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Данную информацию также подтверждил сервис Flightradar24, который отслеживает полеты самолетов в реальном времени.

Как сообщает издание, в понедельник в Международном аэропорту Майкетия имени Симона Боливара был замечен военно-транспортный самолет Ил-62 с бортовым номером RA-86 496.

Согласно данным Flightradar24, этот самолет зарегистрирован на ВКС Российской Федерации. Самолет с этим же номером вместе с еще одним самолетом прибыли в Каракас в марте, на борту было около сотни военных.

Напомним, 24 марта в столицу Венесуэлы Каракас прилетели два самолета Министерства обороны Российской Федерации с группой военнослужащих или бойцов частных военных компаний. Позже представитель правительства президента Венесуэлы Николаса Мадуро подтвердил прибытие в страну самолетов с российскими военнослужащими.

США предупредили Россию и другие страны, которые поддерживают президента Венесуэлы Николаса Мадуро, что будут рассматривать отправку военнослужащих и военной техники в страну как "прямую угрозу" региональной безопасности.

Кроме того, Россия открыла в Венесуэле центр для обучения местных пилотов летать на военных вертолетах российского производства. 

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