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Россия открыла в Венесуэле учебный центр для пилотов вертолетов

Новости » Политика    03.04.2019 - 03:58
Россия открыла в Венесуэле учебный центр для пилотов вертолетов
Фото: российский военный вертолет (wikimedia.org/Igor Dvurekov)

Местных пилотов будут учить летать на военных вертолетах российского производства

Россия открыла в Венесуэле центр для обучения местных пилотов летать на военных вертолетах российского производства. Об этом сообщили в российской государственной корпорации "Ростех", передает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

В "Ростехе" заявили, что центр был открыт в четверг, 27 марта, в тот день, когда Белый дом предупредил Москву и другие страны, поддерживающие Мадуро, о недопустимости отправки войск и военной техники в Венесуэлу после того, как два самолета российских ВВС с почти 100 военнослужащими приземлились в районе Каракаса.

В госкорпорации уточнили, что новый учебный центр был создан с помощью российских специалистов и предназначен для обучения венесуэльских пилотов полетам на российских боевых вертолетах Ми-35М, а также российских военных транспортных вертолетах и открыт по контракту с венесуэльским государственным производителем оружия CAVIM.

Где именно расположен центр, в "Ростехе" не сообщили.

Напомним, 24 марта в столицу Венесуэлы Каракас прилетели два самолета Министерства обороны Российской Федерации с группой военнослужащих или бойцов частных военных компаний. Позже представитель правительства президента Венесуэлы Николаса Мадуро подтвердил прибытие в страну самолетов с российскими военнослужащими.

США предупредили Россию и другие страны, которые поддерживают президента Венесуэлы Николаса Мадуро, что будут рассматривать отправку военнослужащих и военной техники в страну как "прямую угрозу" региональной безопасности.

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