У Венесуелі приземлився російський військовий літак

Фото: російський військовий літак у Каракасі (twitter.com/guidoolimpio)

У Міжнародному аеропорту Майкетія був помічений військово-транспортний літак Іл-62

У головному аеропорту Венесуели приземлився літак Повітряно-космічних сил (ВКС) Російської Федерації. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Дану інформацію також подтверждил сервіс Flightradar24, який відстежує польоти літаків в реальному часі.

Як повідомляє видання, в понеділок в Міжнародному аеропорту Майкетія імені Симона Болівара був помічений військово-транспортний літак Іл-62 з бортовим номером RA-86 496.

Згідно з даними Flightradar24, цей літак зареєстрований на ВКС Російської Федерації. Літак з цим же номером разом з ще одним літаком прибули в Каракас в березні, на борту було близько сотні військових.

Нагадаємо, 24 березня в столицю Венесуели Каракас прилетіли два літаки Міністерства оборони Російської Федерації з групою військовослужбовців або бійців приватних військових компаній. Пізніше представник уряду президента Венесуели Ніколаса Мадуро підтвердив прибуття в країну літаків з російськими військовослужбовцями.

США попередила Росію та інші країни, які підтримують президента Венесуели Ніколаса Мадуро, що будуть розглядати відправку військовослужбовців і військової техніки в країну як "пряму загрозу" регіональної безпеки.

Крім того, Росія відкрила у Венесуелі центр для навчання місцевих пілотів літати на бойових вертольотах російського виробництва.