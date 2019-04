В Венесуэле арестовали двух оппозиционных депутатов

Фото: протесты в Венесуэле (AFP)

Задержания произошли во время акций протеста в Каракасе

Во время акции протеста в венесуэльской столице Каракасе арестовали двух оппозиционных депутатов Национальной ассамблеи Венесуэлы. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу парламента Венесуэлы в Twitter.

Как сообщили представители венесуэльской оппозиции, двое депутатов были арестованы полицией во время акций протеста в Каракасе в субботу, 6 апреля.

"Мы осуждаем арест депутатов Норы Брачо и Ренсо Приеты и требуем от Национальной гвардии остановить репрессии в штате Сулия", - говорится в заявлении оппозиции.

Отмечается, что арест депутатов нарушает "их парламентский иммунитет и право на мирный протест, которые закреплены в статьях 53 и 200 конституции страны".

Напомним, ранее сообщалось, что Министерство финансов Соединенных Штатов ввело санкции против компаний Ballito Bay Shipping Inc. (базируется в Либерии) и ProPer in Management Inc. (базируется в Греции), которые перевозили нефть из Венесуэлы на Кубу и 34 танкеров венесуэльской госкомпании PDVSA.

Ранее, государственный секретарь США Майк Помпео заявил, что Соединенные Штаты не позволят России помочь сохранить власть в Венесуэле режима Николаса Мадуро вроде режима Башара Асада в Сирии.

Как писало РБК-Украина, Помпео предупредил, что США готовы использовать "иные средства" для выдворения российских военных из Венесуэлы после того, как дипломатические попытки убедить РФ не нашли никакого отклика в Москве.