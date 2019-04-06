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У Венесуелі заарештували двох опозиційних депутатів

Новини » Надзвичайні події    06.04.2019 - 21:26
У Венесуелі заарештували двох опозиційних депутатів
Фото: протести у Венесуелі (AFP)

Затримання відбулися під час акцій протесту в Каракасі

Під час акції протесту у венесуельській столиці Каракасі заарештували двох опозиційних депутатів Національної асамблеї Венесуели. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку парламенту Венесуели у Twitter.

Як повідомили представники венесуельської опозиції, двоє депутатів були заарештовані поліцією під час акцій протесту в Каракасі у суботу, 6 квітня.

"Ми засуджуємо арешт депутатів Нори Брачо та Ренсо Прієти і вимагаємо від Національної гвардії зупинити репресії в штаті Сулія", - йдеться в заяві опозиції.

Зазначається, що арешт депутатів порушує "їх парламентський імунітет та право на мирний протест, які закріплені в статтях 53 та 200 конституції країни".


У Венесуелі заарештували двох опозиційних депутатів

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Міністерство фінансів Сполучених Штатів запровадило санкції проти компаній Ballito Bay Shipping Inc. (базується в Ліберії) та ProPer in Management Inc. (базується в Греції), які перевозили нафту Венесуели на Кубу і 34 танкерів венесуельської держкомпанії PDVSA.

Раніше, державний секретар США Майк Помпео заявив, що Сполучені Штати не дадуть змоги Росії допомогти зберегти владу в Венесуелі режиму Ніколаса Мадуро на кшталт режиму Башара Асада у Сирії.

Як писало РБК-Україна, Помпео попередив, що США готові використовувати "інші засоби" для видворення російських військових із Венесуели після того, як дипломатичні спроби переконати РФ не знайшли жодного відгуку у Москви.

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